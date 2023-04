¿Habrá DLC de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom?

Los detalles del DLC de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom han sido escasos, pero hemos resumido todo lo que sabemos sobre el posible contenido posterior al lanzamiento del juego.

Si bien The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom presenta varios bonus de reserva y desbloqueos de amiibo únicos, muchos jugadores se preguntarán si el juego contará con algún DLC y contenido posterior al lanzamiento.

Después de todo, profundizar en contenido nuevo es una perspectiva increíblemente atractiva, especialmente para aquellos que desean extender aún más su tiempo en Hyrule. Ya sea agregando contenido más difícil o nuevos elementos y armaduras, hay muchas formas en que Nintendo podría expandir Tears of the Kingdom.

Esto es lo que sabemos sobre The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom y la probabilidad de que se lance contenido post-lanzamiento próximamente.

¿The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom obtendrá un DLC?

Nintendo aún tiene que confirmar si The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom recibirá algún DLC o contenido posterior al lanzamiento. Sin embargo, esto no significa que no recibiremos ningún contenido posterior al lanzamiento en el futuro.

Después de todo, es importante tener en cuenta que Breath of the Wild recibió dos paquetes DLC: Las pruebas legendarias y La balada de los elegidos. Estos pases de expansión agregaron mucho contenido al juego, dándole aún más vida al vasto mundo abierto que presentaba la saga por primera vez. Misiones principales, Santuarios, nuevos modos de dificultad… Breath of the Wild recibió cambios y grandes novedades que hicieron del juego algo aún mejor.

Esto no confirma que su secuela vaya a tener DLC propio, pero ciertamente es lo que se espera de Nintendo. Como siempre, nos aseguraremos de actualizar este artículo tan pronto como Nintendo anuncie alguna noticia oficial, así que asegúrate de agregar esta página a tus favoritos y vuelve a visitarla periódicamente.